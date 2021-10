Sin buenos hospitales en Guerro no servirá la descentralización de Ssa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no hay buenos hospitales, médicos y medicinas en Guerrero no servirá de nada la descentralización de la Secretaría de Salud y el establecimiento en la entidad.

En la Reunión con Autoridades de la Montaña de Guerrero, el mandatario federal dijo que es urgente consolidar el sistema de sistema de salud en la entidad, y en los estados vecinos de Oaxaca y Chiapas.

"Va a estar en Acapulco la sede de la Secretaría de Salud, entonces casi le diría al doctor (Jorge) Alcocer: si Guerrero no tiene su servicio de salud bien establecidos, si no hay bueno centros de salud, buenos hospitales, equipos, médicos, especialistas, medicinas en Guerrero no sirve nada", afirmó.

López Obrador consideró que sería el colmo que la entidad sede de la Secretaría de Salud no tenga consolidado el servicio para todos los habitantes.

"Aquí quiero empezar, y en la montaña, aquí donde más se necesita, si además de resolver los servicios de salud de Guerrero se resuelven también los del estado vecino de Oaxaca, y luego se resuelve los problemas del estado vecino de Oaxaca, Chiapas, pues ya eso, y otros estados, pero no puede ser que aquí sea la sede de la Secretaría de Salud y que no haya médicos, que no haya especialistas, que no haya medicinas, sería el colmo", aseveró.

Cuando haya internet en todo el país se va a consolidar la transformación

El presidente Andrés Manuel López consideró que cuando se logre la cobertura total de internet en el país se va a consolidar la transformación de México.

"Pero no está fácil, porque no es haber: hablamos con la NASA, hablamos con el Pentágono, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, una gran empresa, y haber les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre todo el territorio y que de esa manera tengamos internet, pues no, eso funciona para la radio, para el teléfono para televisión, pero no para el internet, es una tecnología que todavía está proceso de desarrolló, parecería que es pan comido, tamalitos de chipilín, pero no, nada más que es importantísimo, porque cuando tengamos internet en el territorio se va a consolidar la transformación de México",

En la Reunión con Autoridades de la Montaña de Guerrero, el jefe del ejecutivo federal reconoció que la empresa Internet para todos de la CFE no ha podido montar la infraestructura y llevar el servicio de internet a las comunidades pobres de México.

"Es un desafío el que haya internet, que no hemos podido avanzar, y no por falta de presupuesto, existe el recurso, pero no hay tecnología aunque parezca increíble. Han hecho mucha propaganda a lo tecnológico, y resulta que no se puede, o que es complejo, estamos con la fibra óptica, eso es lo que nos va a permitir, y con unas transmisoras especiales que se están comprando, que vamos a colocar en todas las escuelas y en los postes de luz, porque esa empresa es ya de Comisión Federal de Electricidad y compromiso que tenemos es que se va a garantizar en internet en todo el territorio nacional", señaló.

