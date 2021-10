"Lo que más me alivió fue el juego de los Dodgers": AMLO dijo que se encuentra bien tras desgarre

Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado acerca de su salud y habló sobre la lesión que tuvo ayer mientras jugaba un partido de beisbol, el mandatario declaró que ya se encuentra mucho mejor y destacó que fue gracias al partido de los Dodgers:

"Estoy contento, primero porque jugamos con el equipo de veteranos, todos de la misma edad, o más o menos, porque es de 60 a 70 y no es lo mismo en el beisbol y en el deporte el que tiene. 61 al que tiene 68. Es una generación y es muy interesante, hace uno deporte, se quita uno un poco de tensión y ve uno a amigos. Además que me sentí muy bien. Pero lo que más me alivió fue el juego de los Dodgers, porque fue dirigido a ellos", declaró el mandatario.

Además, López Obrador describió cómo fue que ocurrió el desgarre; "Llegué y calenté, nada más, lo más recomendable en el beisbol es correr y luego jugar. ¿Qué pasó? Me puse a jugar en primera base, todo muy bien, anoté la carrera, luego vuelvo una segunda vez, toco la bola, y sale de fault, pero ahí, por el instinto, el esfuerzo; ahí me desgarré un poquito y todavía batee y macanee. Pero ya llegué a primera y ya no pude seguir. En este caso recomiendan reposo, pero estoy bien", concluyó el presidente.

