"Es lamentablemente que la UNAM se haya derechizado" : insiste AMLO

Durante su conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la reciente polémica generada por sus declaraciones respecto a la UNAM.

"Respeto las opiniones, no solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado, ejemplos hay muchos. El exrector Narro, de va de secretario de salud y en ese tiempo habla de los 'ninis', de los jóvenes, que ni estudian ni trabajan. Algo ofensivo. Pero no solo eso, siendo Secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, estamos hablando del rector," indicó.

"Claro, no todos los maestros son así, entonces, sí se requiere una sacudida, y es una gran Universidad, pero no estuvieron a la altura de la circunstancia. La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM (...) Cuando el movimiento de los jóvenes, ¿en dónde estaba la UNAM?, entonces que no se enoje, qué bueno que hay polémica sobre esto," refirió.

"No actúo de mala fe, que la prensa vendida o alquilada use esto, tengo mi conciencia tranquila," declaró López Obrador.

Sigue la conferencia de prensa EN VIVO:

SEGUIR LEYENDO:

AMLO: "La UNAM se volvió individualista, defensora de proyectos neoliberales"

UNAM busca las mismas cosas que AMLO, asegura Julieta Fierro, académica de la UNAM

La UNAM le ha cambiado la vida a millones de jóvenes, asegura catedrático Raúl Contreras