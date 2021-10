Hay déficit de 20 millones de personas adultas sin vacuna contra COVID-19 en México

Casi 20 millones de personas adultas en México no han sido vacunadas contra COVID-19, esto a sólo 10 días de cumplirse el plazo establecido por el gobierno federal para que el 31 de octubre toda la población mayor de edad cuente con al menos una dosis.

Hasta ahora, el Plan Nacional de Vacunación considera un universo de 89.4 millones de personas mayores de 18 años a proteger, de las cuales 69.6 millones ya recibieron por lo menos una dosis contra el coronavirus, lo que representa 78 por ciento de avance en la cobertura.

Sin embargo, 19 millones 871 mil 596 personas adultas no se han vacunado, por lo que habría que inmunizar a cerca de dos millones de adultos al día para cumplir con la meta puesta por el presidente López Obrador.

Entre los casi 20 millones sin vacunarse están aquellas personas que no quieren hacerlo por temor a que les cause un daño; porque en su comunidad no se usó la marca que ellos querían, o bien, por problemas de logística que dificultan la llegada de las vacunas en buenas condiciones, explicó Malaquías López Cervantes, profesor en salud pública de la UNAM.

El experto aclaró que está comprobado que la vacuna contra COVID-19 es segura y cualquier marca es útil para protegerse.

RESPONDE OMS A AMLO

El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, le sugirió al presidente López Obrador enviar a expertos a la organización si tienen alguna preocupación sobre los procesos de la OMS para autorizar las vacunas contra COVID-19, luego que el presidente de México acusó "desidia" para no autorizar las vacunas Sputnik-V, de Rusia, y Cansino, de China.

Tedros Ghebreyesus dijo al mandatario que ellos actúan con base en datos, evidencia y especialistas calificados.

