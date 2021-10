Jóvenes registrados al RFC no tendrán obligaciones fiscales de inmediato, solo si generan ingresos, asegura experta

La Miscelánea Fiscal establece que es obligatorio que los jóvenes de 18 años se den de alta en el RFC, sin embargo, si no lo hacen no habrá sanciones, por lo que es más como una invitación, indicó Diamantina Peralta presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

“No estoy obligado, aunque me estés obligando y si me sancionas puedo eliminar la sanción. El objetivo es evitar posible evasión al ponerlos a ellos como contribuyentes cuando en realidad no son, quitar las sanciones fue lo más relevante, es como una invitación”, indicó Peralta en conferencia de prensa.

La presidenta indicó que, si no se tributa, si no se está realizando ninguna actividad económica y lo único que vas a hacer por cuestiones de control y de evasión es obligarlos a que se registren, no pueden existir una sanción por no registrarse.

David Nieto Martínez, presidente de la comisión representativa del IMCP ante las Administraciones Generales de Fiscalización del SAT, dijo que todos los contribuyentes que realizan alguna operación comercial o de servicios están obligados a darse de alta en el Registro Federal de Causantes, pero lo que está buscando la autoridad es que al darse de alta una vez cumplida la mayoría de edad y se encuentran alguna situación de hacer ventas o de generar cualquier ingreso tendrían que pagar impuestos.

David Nieto Martínez comentó que los contribuyentes están obligados a darse de alta en el RFC

FOTO: Especial

“Se mantiene la obligación de crear un padrón de contribuyentes o inscribirse, esto no significa que al darse de alta tengan obligaciones fiscales, éstas recaen cuando se empieza a tener ingresos”, destacó.

El texto aprobado por la Cámara de Diputados refiere que la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes no implica que las personas mayores de 18 años que se inscriban estarán obligadas a pagar contribuciones o presentar declaraciones, entre otras obligaciones fiscales, ya que en caso de no realizar actividad económica alguna, el alta se dará ‘sin obligaciones’ y sólo hasta que se incorporen a alguna actividad económica.

El texto también destaca que esta medida no daría lugar a la aplicación de sanciones por no pagar impuestos o no hacer la declaración, si al cumplir 18 no se tenía un empleo y por lo tanto tampoco obligaciones fiscales.

Sigue leyendo:

SAT va tras estudiantes mayores de 18 años; pagarán multas de 11 mil pesos si no tramitan su RFC

Pensión IMSS e ISSSTE: Sí debes pagar impuestos al SAT si eres jubilado; aquí los casos

¿Te hacen depósitos chiquitos a tus cuentas bancarias? Cuidado el SAT te tiene en la mira