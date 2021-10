Pensión IMSS e ISSSTE: Sí debes pagar impuestos al SAT si eres jubilado; aquí los casos

En México todas las personas que desarrollan una actividad económica tienen la obligación de cumplir con el Código Fiscal de la Federación (CFF) que establece los conceptos fiscales fundamentales, fija los procedimientos para obtener los ingresos fiscales, así como la forma de ejecución de las resoluciones fiscales.

En ese código se establecen conceptos como Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR) o el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y ahí se aclara si los pensionados deben pagar o no impuestos por los ingresos que reciben ya sea del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

¿Los jubilados deben pagar impuestos ante el SAT?

Muchas personas no tienen claro si el SAT aplica impuestos para los pensionados del IMSS y del ISSSTE esa duda se aclara en el Artículo 93 del CFF donde establece que la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se pagarán impuestos en los casos:

Pensión

Jubilación

Haberes de retiro

Pensión vitalicia

Hay que aclarar que esto aplica cuando el monto de la pensión no es mayor a 15 veces el salario mínimo, es decir que si el pago recibido por el pensionado es mayor a 400 mil pesos al año deberá presentar una declaración anual ante el SAT.

¿Cómo calcula el SAT el monto de impuestos a las pensiones?

En caso de que la pensión sea gravable el SAT retendrá un porcentaje de esa, y ese monto se calcula con respecto al excedente 15 veces mayor al salario mínimo.

¿Cómo tramitar la Pensión del Bienestar?

Todos los adultos mayores de 65 años de edad pueden tramitar la Pensión del Bienestar, pues es universal para todos los mexicanos. Esta pensión consta de un pago bimestral de tres mil 100 pesos y lo recibirán sin importar que estén jubilados por instituciones como el IMSS o ISSSTE.

Actualmente se otorga a 10 millones de adultos mayores en todo el país y se estima que se sumen dos millones de personas de 65 años, el registro iniciará el próximo 9 de agosto y se puede realizar en las oficinas del Bienestar o por teléfono.

Los interesados en recibir la Pensión Bienestar podrán solicitarla llamando a las oficinas de la dependencia, mediante la Línea del Bienestar al número 800-6394-264 en este horario; de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y sábados y domingos de 9:00 a 13:00 horas. La edad mínima para ser beneficiario del programa es contar con 65 años.

El programa está trabajando por citas, así que debes ingresar a la página de internet de Bienestar para ubicar tu módulo, sólo necesitas colocar tu estado, municipio, localidad o colonia.

Al tener la dirección del módulo te arrojará también la fecha en que debes presentarte, es importante respetar esa fecha para tener la atención adecuada.

¿Cuáles son los requisitos?

Identificación oficial

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Una vez concluido el trámite se tendrá acceso al beneficio, se recibirá la Tarjeta del Bienestar donde bimestralmente se depositarán tres mil 100 pesos para cada adulto mayor.

