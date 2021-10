Despiden a 108 policías y agentes de tránsito en Juventino Rosas, Guanajuato

La Secretaria del Ayuntamiento de Juventino Rosas, María Edith Álvarez Pérez informó que son 108 policías, agentes de tránsito y algunos administrativos los que fueron despedidos y todos recibirán su finiquito al 100%.

“Son 108 personas, todo lo operativo (en seguridad) y todo lo operativo en tránsito, dentro de lo administrativo son 6 personas”.

Este jueves, la funcionaria municipal detalló que el Presidente, Fernando Gasca Almanza, determinó solicitar el apoyo de Mando Único, y de manera sorpresiva también para ellos, se tomó el control de la seguridad por las fuerzas estatales.

“Con el apoyo del Gobernador, en su momento se determinó y se platicó que entrara el mando único y se les tuvo que notificar a los elementos de seguridad pública. No estábamos enterados de que se iba a aplicar éste, como a todos nos agarró de sorpresa entonces una vez que entran y nos notifican primero que es el operativo Trueno, pero ya posteriormente nos dijeron que no, que entraba el mando único”, indicó en entrevista.

Afirmó que se ha cuidado que todo sea legal, en la destitución de los elementos.

“Se vio cuál va a ser el monto que reciben conforme a derecho y que estén conformes con el monto que recibirán, se ha instruido por parte del Presidente Municipal que sea al 100% de su trabajo, por su esfuerzo”.

Indicó que no tiene el monto total que implicará el finiquito de los más de 100 elementos, pero sí dijo que pedirán apoyo al Gobierno del Estado para cubrir los montos.

“Eso es lo que se va a convenir con el gobierno del Estado y es en donde interviene el apoyo del Gobernador (¿tienen estimado cuánto costará la liquidación de todos?), por el momento no, pero ya lo está viendo el Alcalde”.

Explicó por el momento no se va a nombrar a algún titular de la policía municipal, y será el Estado quien envíe a alguien a coordinar la seguridad en el municipio santacrucense.

“Se va nombrar directamente; llegan y designan de allá a la persona que estará a cargo (¿no les han dicho quién será?) por el momento llegó una persona pero no nos han notificado que sea permanente”, señaló.

Álvarez Pérez explicó que no sabe cuando se estaría entregando el recurso correspondiente a cada trabajador al cual sí emitirán una carta de recomendación para el caso que se requiera

PIDEN DISCULPA

Policías municipales de Juventino Rosas piden una disculpa pública por parte del Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y certeza sobre su finiquito ya que no han firmado nada, ni les han dado fecha para recibir su pago correspondiente.

A más de 24 horas de que se les notificara el despido masivo, los más de 100 policías esperan afuera de la oficina de Desarrollo Organizacional por su finiquito.

Sin embargo solo reciben un cálculo aproximado de su liquidación sin fecha posible de pago.

Los afectados, que pidieron no publicar sus rostros, ni sus nombres, exigen una disculpa pública de parte de las autoridades, luego de que el Gobernador calificara a la corporación como un “bastión de criminales”, sin presentar pruebas.

“Fue un abuso de autoridad, denigraron nuestros derechos humanos; hay compañeros que no tienen el examen de control y confianza; no nos mandaban, uno pedía para poder ascender, pero nunca nos mandaron, (¿y para conseguir chamba en otro lado?) el problema es que nos dicen que por que somos corruptos, ya tenemos ese estigma como persona, incluso los vecinos salen y se nos quedan viendo”.

Con su ropa de civil, ya sin su uniforme de policías, hombres y mujeres esperaron su turno en el patio de la presidencia del municipio que hasta el 9 de octubre era gobernado por el PRD.

“Una disculpa pública a nivel nacional, por que la noticia salió a nivel nacional (…) no se vale, total, hubiera abierto la investigación y hubiera metido a la cárcel a los policías que estuvieran en esas situaciones, pero no las, hay por eso no hay detenidos”.

Afirmaron que hay policías con uno o hasta más de 25 años de antigüedad y que no tienen un examen de control de y confianza, lo que les complica más encontrar trabajo en otro municipio.

