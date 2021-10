Claudia Sheinbaum acuerda recibir a vecinos de Lomas de la Era para reubicar Banco del Bienestar

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pactó reunirse con vecinos de Lomas de la Era, en Álvaro Obregón, para atender la demanda de la reubicación de una sucursal del Banco del Bienestar.

Cuando la mandataria capitalina daba su discurso en un evento en la Escuela Primaria Zimbabwe, en la colonia Lomas de Plateros, un grupo de vecinos protestó fuera del inmueble.

Tras la conclusión del evento, Sheinbaum salió a dialogar con ellos, pues la molestia es que la sucursal estaría invadiendo un parque en dicha colonia.

La demanda de los cerca de los 30 manifestantes es que no les quiten el parque. Algunos protestantes llevaron menores de edad.

El vecino de Lomas de la Era y vocero, Alexis Díaz, señaló la irregularidad en las firmas que han recabado autoridades, pues dice que los firmantes son menores de edad o de personas que no residen en la demarcación.

"Este parque, es importante mencionar, es el único que queda en La Era y alrededor. Hoy estamos aquí después de un mes que metimos el escrito ante la jefatura de Gobierno y no hay respuesta (...) Esto no es tema partidista, no es un tema político", explicó.

Insistió en que no se oponen a la sucursal del Banco del Bienestar, sino que piden respetar el único parque.