Rosario Robles no quiere libertad para ir a restaurantes lujosos: Epigmenio Mendieta

La ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, dijo que no busca su libertad para ir a restaurantes lujosos. Así lo aseguró el abogado de la ex funcionaria Epigmenio Mendieta al salir de la audiencia en la que el juzgador confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Robles.

El litigante señaló que a pesar de que a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la defensa no se les permitió el debate, Robles sí pudo tomar la palabra.

La imputada pidió al impartidor de justicia revisar debidamente los documentos aportados por la FGR.

“Le pidió que revisara de manera muy cuidados que la Información que aparece en la licencia no corresponde con el domicilio que ella rentó, que es un dato muy importante porque siguen pensando que ese supuesto domicilio corresponde al domicilio que existe en la licencia que es falsa”, explicó.

Aseguró que Robles pidió al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos que se le da un trato igual y no de privilegios, pues no busca su libertad para ir a restaurantes lujosos.

Epigmenio Mendieta, abogado de Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)

Rosario Robles seguirá en prisión preventiva

En la audiencia, celebrada desde las 17:00 horas de este miércoles el impartidor de justicia determinó que existe un elevado riesgo de fuga, por lo que la ex funcionaria debe estar en la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla.

Durante el evento no se permitió el debate entre la defensa y la FGR, por lo que Villar Ceballos decidió, con base en los argumentos, que ya habían dado ambas partes.

El argumento de que la también extitular de la Sedatu cuenta con los medios necesarios para darse a la fuga fue presentado por la FGR desde la audiencia inicial contra la ex funcionaria en 2019.

¿Por qué dijo que no quiere la libertad para ir a restaurantes lujosos?

Después de que la periodista Lourdes Mendoza descubriera, increpara y denunciara la presencia de Emilio Lozoya, ex Director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el restaurante Hunan, ubicado en la colonia Lomas Virreyes, se volvió a colocar en el ojo del huracán, pues se encuentra bajo proceso penal por el caso Odebrecht y Agro Nitrogenados.

