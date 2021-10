Reforma constitucional del sector eléctrico de AMLO pondrá en riesgo inversiones extranjeras en México, afirma experto

Javier Estrada, excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, explicó que si se aprueba la reforma constitucional del sector eléctrico que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador pondría el riesgo las inversiones extranjeras en México.

En entrevista para Periodismo de Emergencia, en El Heraldo Radio, dijo que podría conllevar a una crisis en el sector energético, porque el Estado no cuenta con la capacidad suficiente para responder a la demanda del país, tanto de electricidad como de hidrocarburos.

"La desaparición de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha sido una bandera de López Obrador desde antes de que fuera elegido presidente y se ve como algo que va a continuar; parecería una preparación para las siguientes elecciones presidenciales de 2024", expresó.

Estrada dijo tanto la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) surgieron con el objetivo de poner en orden al sector energético y que se aprovecharan las reservas que había en el país, pero con la reforma se buscará que todo quede en manos del Estado.

Recalcó que López Obrador ha señalado en diversas ocasiones que la CRE y la CNH no funcionaban y que no impulsaban la producción en el país, "algo que es mentira, si bien las funciones de ambas comisiones son complejas y lentas, se deben seguir los procesos para explotar las reservas de gas, yacimientos y garantizar la producción, pero el plan que se tiene de seguir inyectando recursos a Pemex no será la solución, y se ha visto no que no ha mejorado el panorama de la producción de barriles de crudo".

Criticó que se impulse un modelo autárquico, porque eso conllevará a que el país se aleje de la tecnología e inversión de otros países, que cuentan con los recursos para impulsar la industria eléctrica en el país.

Por último, señaló que de aprobarse la reforma podría ser un problema mayor al que se ha visto con la Refinería de Dos Bocas y el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, "y todo esto, a fin de cuentas, afecta a los ciudadanos".