Rodrigo Granda, exnegociador de las FARC, habría sido detenido en México por la Interpol

La exguerrilla de las FARC denunció este martes la captura en México de uno de sus exnegociadores de paz y líderes por pedido del gobierno colombiano a la Interpol.

Conocido como el "canciller" de las FARC durante la época del conflicto, Rodrigo Granda fue detenido por la Interpol atendiendo a una "circular roja", señalaron en Twitter los congresistas Carlos Lozada y Pablo Catatumbo, dirigentes del partido Comunes surgido del acuerdo de paz con la antigua guerrilla.

"Detuvieron en Ciudad de México a Rodrigo Granda", tuiteó Carlos Lozada, quien presentó el hecho como "una clara violación" al pacto de 2016 negociado en Cuba que terminó con más de medio de siglo de lucha rebelde.

Según el parlamentario, Granda viajó con autorización del tribunal especial de paz que investiga los peores delitos cometidos en el marco del conflicto con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los otrora rebeldes están respondiendo ante ese tribunal por delitos como secuestro y reclutamiento de menores, sin que todavía hayan sido condenados.

"Nos informan que el gobierno de @IvanDuque pidió a Interpol activar circular roja mientras iba volando hacia México, en clara violación del Acuerdo de Paz", enfatizó Lozada.

El gobierno no se ha pronunciado aún sobre la denuncia de la exguerrilla.

Rodrigo Granda es detenido en quinto aniversario de acuerdo de paz

Granda, que en 2005 fue detenido en Venezuela en una operación encubierta y trasladado luego a Colombia cuando ejercía como enlace internacional de las FARC, fue uno de los negociadores de paz en La Habana.

Su detención, no confirmada aún por autoridades, se produce a poco más de un mes del quinto aniversario del acuerdo que firmaron entonces los guerrilleros con el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el Nobel de Paz en 2016.

Comunes también acusó al presidente Iván Duque, sucesor de Santos, de seguir "atacando el proceso de paz". "¡Respete a quienes creemos en la paz y cumpla con su deber de dejarnos participar en política!", espetó el partido de izquierda en Twitter.

Presidente del partido COMUNES pide por la seguridad de Granda

Por su parte Rodrigo Londoño, firmante de Paz, revolucionario y presidente del Partido COMUNES, indicó que el septiembre recibieron en su partido una invitación del Partido del Trabajo (PT) para participar en la CDMX en un seminario donde uno de los temas que se tocarían es el proceso de paz en Colombia. En la delegación estaban incluidos él y Rodrigo Granda, pero denunció que no pudo ingresar a la capital mexicana.

"Yo no sé qué paso. No quiero presumir cosas. No quiero especular. Llamo a la comunidad internacional a que por favor estén pendientes de la seguridad y del estado de Rodrigo Granda", expresó a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.

Con información de AFP

