Día contra el Cáncer de Mama: Escritora señala retos a enfrentar miedo al tratamiento

Escondido, sin hacer ruido y acechando, es como podría estar el cáncer de mama, de ahí la importancia de estar atentos a cualquier cambio en el cuerpo, especialmente las mamas, tanto en hombres como en las mujeres.



La historia médica de cáncer de mama en la familia especialmente materna es importante y cuando se detecta alguna anormalidad en las mamas, no se debe dejar pasar el tiempo porque cada minuto cuenta; es así como Mariana Rodríguez, autora del libro ‘Monstruo silencioso’, comparte la vivencia de enfrentar el miedo y busca transmitir la importancia de cuidarse porque ella ya perdió a su abuela y a su madre por cáncer de mama.



“Uno de mis objetivos es llegar a las preparatorias y universidades porque yo creo que es algo que se debe instruir desde jóvenes, crear esa cultura de la salud, porque puedes ser una persona comprometida y responsable en todo lo que haces, sin embargo, el miedo es lo que nos hace generalmente que nos detengamos, es decir, que si me tengo que hacer un estudio me da miedo saber qué resultado me van a dar, entonces, creemos que si no vamos no lo vemos, y si no lo vemos y hubiera algo no existe, y eso es lo que lleva muchas veces a finales catastróficos”.



En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por enfermedad de cáncer en la población femenina de 25 años y más, durante el 2020 se reportaron en Jalisco 597 defunciones por cáncer de mama ocupando el 12 lugar nacional respecto a la mortalidad con una tasa de 14.05 por cada cien mil habitantes.



En el caso de su mamá, a pesar de que le indicaron que debía iniciar el tratamiento contra el cáncer de mama, retrasó su atención y ese tiempo que fue vital para que su tratamiento tuviera éxito, hubiera sido la diferencia. En su caso, el luminal A, fue el tipo de cáncer que le detectaron a Mariana, uno de los menos agresivos, pero que igualmente requiere tratamiento.



“Más bien hay que tomar al miedo de aliado, es decir, más bien hay que hacerlo al revés, es decir, si me da miedo saber qué es lo que voy a tener, sin embargo ese mismo miedo me hace decir: lo que sea, es mejor atenderlo a tiempo y voy con mi miedo a recibir el resultado que me tengan que dar, pero no lo dejo de hacer”.

Con un diagnóstico benigno derivado de una biopsia, pero que con tan sólo dos semanas de distancia cambió a maligno es como Mariana enfrentó el monstruo silencioso del cáncer y por eso llama a que se actúe rápido en atenderse.



“Al final, para cualquier persona el cáncer llega de esa manera, si nos tardamos en actuar, ni siquiera notamos que ya lo tenemos, por eso es importante hacerse las revisiones periódicas”, insistió.



Lamentó que el miedo haga que las vidas se pierdan por padecimientos que detectados y tratados a tiempo, pudieron tener otro desenlace por eso en su libro plantea la relevancia de acudir a los especialistas.



“En diciembre de 2018 y enero de 2019, fui a hacerme mis estudios de rutina, y todo salió bien, sin embargo, la razón por la que yo insistí en hacerme más estudios es que por ahí de marzo ya empecé a sentir un dolor en el brazo y una bolita en el pecho derecho, y aunque los estudios decían que estaba bien, yo le hice mucho más caso a mi instinto y a mi cuerpo porque yo decía que esto no era normal. Fui a hacerme un estudio y volvió a salir que todo estaba bien, pero si yo me hubiera quedado ahí, quizá no estaríamos teniendo esta plática tu y yo”.



En dos semanas, en lo que tardaron en entregar los resultados del patólogo, y cuando ya la operaron, ya era maligno, fue todo muy rápido, pero por eso es que se debe actuar muy rápido en el tratamiento.



Y desde las familias impulsar la prevención, sana alimentación y autoexploración de su cuerpo en general, es lo que recomienda Mariana quien aún se encuentra en tratamiento de cáncer de mama.

