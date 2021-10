Senador insiste que medicamentos para niños y niñas con cáncer es responsabilidad de Tamaulipas

El Senador de la República Américo Villarreal Anaya, aseguró que la compra y distribución de medicamentos oncológicos para niños y niñas es responsabilidad del gobierno de Tamaulipas, pues prefirieron los recursos económicos que recibir los fármacos.

En Tampico, declaró que la administración de Francisco García Cabeza de Vaca prefirió que se les entregarán los recursos económicos a través del Presupuesto de Egresos.

El presidente de la Comisión de Salud, dio a conocer que al no inscribirse al INSABI, al Estado de Tamaulipas no se les puede subir los fármacos desde licitaciones nacionales e internacionales "nuestro Estado no está adherido al convenio del INSABI sino que en lugar de pedir que se le surtan los medicamentos a través de un proceso de licitación internacional y nacional pidieron que mejor se les dieran los recursos económicos que le corresponden en la Participación de Egresos", declaró.

También destacó que ante dicha situación la responsabilidad de otorgar los fármacos y la atención oncológica en hospitales públicas recae directamente en el Gobierno de Tamaulipas.

"Y que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud de nuestra entidad se responsabilizaba en la compra y el surgimiento de estos medicamentos. El servicio de salud y surgimiento de medicamentos dentro del sistema estatal sin responsabilidad del gobernador y el gobierno de Tamaulipas", puntualizó el Senador.

Villarreal Anaya, insistió en que otro factor para la falta de medicamentos oncológicos es la pandemia mundial de coronavirus "el contexto de la epidemia, el Covid-19, donde la demanda de medicamentos se dieron en mayoría en todo el mundo y la producción se vio afectada".

