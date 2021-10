Gobernador de Coahuila rechaza regularización de autos chocolate

“Tenemos que entrarle al desmadre, ¿qué hacemos?”, dijo el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, sobre el decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar los autos de procedencia extranjera que circulan por el país. Manifestó su rechazo a la medida, pues detalló que afectará a una industria con 150 mil empleos directos en la entidad, como es la automotriz.

Riquelme Solís rechazó el decreto, pues asegura que el gobierno federal no tomó en cuenta las implicaciones negativas que tendrá en los estados. Además, criticó que no han dado a conocer las reglas de operación del programa.

“Tenemos registrados 150 mil empleos formales del sector automotriz, por eso preocupa que no se estime el impacto a la industria automotriz. Es como siempre, no hay una consulta con gobiernos locales, hay decisiones unilaterales que se toman sin medir el impacto de nuestra real economía”, dijo.

“No dicen cómo, nada más dicen que van a regularizar, los estados tenemos que entrarle al desmadre, ¿qué hacemos? Finalmente el decreto está firmado. Me queda muy poco por decir. No hay una opinión nuestra, no es que no queramos que se regularicen, es que queremos que las cosas se hagan bien”, aseveró.