Visita Rocío Nahle las instalaciones de Dos Bocas

Tras el enfrentamiento y paro de labores por parte de trabajadores de ICA FLUOR, en la refinería del puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso Tabasco, este viernes los trabajos en la construcción se normalizaron y la mayoría de los trabajadores ingresaron a la refinería sin mayores complicaciones y sin que se reportaran nuevos casos de violencia.

No obstante, algunos de los trabajadores de ICA FLUOR, no pudieron acceder a laborar debido a que no contaban con sus identificaciones oficiales, por lo cual, los obreros tuvieron que esperar a que el área de recursos humanos les repusiera sus credenciales.

Ya entrada la tarde, llegó un convoy de camionetas escoltado por elementos de la Marina Armada de México y por agentes de la Guardia Nacional, en el cual, viajaba la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, quien ingresó a la refinería para supervisar los avances en la construcción que está a cargo de los obreros de ICA FLUOR.

A su llegada, Nahle García no hizo ninguna declaración ante los medios de comunicación, sin embargo, dentro de la refinería, la titular de la Secretaría de Energía publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que asegura que la construcción de la refinería avanza de la mano de los obreros y en su publicación fueron emitidas varias fotos donde se aprecia a Nahle García posando con empleados de ICA FLUOR.

Hasta la tarde de este viernes, la situación en la refinería permanecía en calma, sin embargo, el personal de la Policía Estatal y los elementos de la Marina Armada de México, continuaban vigilando las entradas y salidas del complejo.