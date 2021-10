Mujer vence dos veces el cáncer de mama; esta es su historia

Mary Ruiz enfrentó dos veces el cáncer de mama y en ambas lo venció, una de ellas, en la peor pandemia de la historia moderna.

Fue el 7 de diciembre de 2020. Salió temprano de casa para acudir a una cita médica, donde iban a valorar los estudios que se hizo, después de que descubrió una bolita en su cuerpo. Pensó que se había lastimado, pero no.

Aquel mal contra el que había luchado en 2010 y logró vencerlo, regresó a su vida. “Ante el doctor fui fuerte, pero saliendo me doblé, porque dije: no voy a tener las fuerzas que yo tenía hace diez años. Pensé en mis hijos, en mi nieto. A pesar de lo que me dijo el doctor decidí ser feliz, no importaba el tiempo, le pedí a Dios que me diera la fuerza para seguir adelante y la sabiduría para conducirme”, contó la señora Ruiz.

Los antecedentes familiares mostraban un panorama complejo: su madre y una de sus hermanas fallecieron por cáncer de mama; su padre también perdió la vida por este padecimiento, pero en la piel; otra de sus hermanas venció al cáncer de seno, pero después el de ovario causó su muerte.

La opción fue la mastectomía, como la primera vez. Después de la cirugía, el tratamiento indicó seis quimioterapias, una cada 28 días. Llegó la primera dosis el 26 de enero de 2021.

“Sentí un ardor en mi vena, dolor. Iba con mucho miedo que hasta se me subió la presión, pero tenía esa confianza de que iba a salir adelante”, contó.

Su cuerpo fue mostrando los efectos secundarios. Llegó el momento de afrontar la realidad: raparse. Su hijo mayor le pasó el rastrillo por la cabeza.

Siempre en compañía de su esposo, Mary completó el proceso y tocó esperar un par de meses para un nuevo estudio que indicaría si el cáncer había desaparecido de su cuerpo o no. El 10 de agosto de 2021 recibió la noticia.

“Sentí una emoción muy grande, un regalo de la vida, una oportunidad más, un regalo”, dijo.

CAR