Niñas y mujeres de Sinaloa expuestas al Virus del Papiloma Humano por falta de vacunas

Desde hace poco menos de tres años, las mujeres de Sinaloa se encuentran expuestas al virus de papiloma humano porque no hay vacunas pues no se han contratado los laboratorios correspondientes por el sector salud de la federación.

Filiberto Sanchez, jefe del departamento de vacunología, señaló que niñas de nueve años que regularmente eran vacunadas en los esquemas y campañas permanentes de vacunación, así como el resto de la población femenil, se encuentran expuestas porque desde que inició la presente administración federal, el sector salud no ha contratado un laboratorio para la elaboración y distribución de la vacuna del papiloma humano, con los riesgos de salud que esto representa.

El galeno dijo que se desconoce cuándo un laboratorio vaya a entregar vacuna a la federación y nos la vayan a entregar a los estados ya que todos los estados estamos iguales, no solamente Sinaloa, por eso es que no se ha aplicado la vacuna porque no la tenemos, prácticamente.

Agregó que el año pasado hubo muy poca que quedó de un rezago y se les dio prioridad a las mujeres embarazadas con enfermedades inmunodeprimidas como es el VIH para que no quedaran las niñas con esquemas incompletos fue que se decidió aplicarla a ese grupo de riesgo.

El especialista cuestionó que la vacuna se ha escaseado debido a que el gobierno federal no ha designado a un laboratorio para que se elabore y se distribuya la vacuna a las entidades del país para evitar contagios del virus del papiloma humano, por lo que en el momento que se cuente con la vacuna, se reiniciará con las campañas de vacunación principalmente de las menores de edad y de mujeres de sector vulnerable.

