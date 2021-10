"Es un pleito entre líderes": Rocío Nahle aseguró que trabajadores de Dos Bocas tienen todas sus prestaciones

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que en la construcción de la Refinería Dos Bocas, todos los trabajadores tienen prestaciones sociales.

Tras la trifulca de este miércoles por la mañana entre obreros y elementos de la Marina a las afueras del puerto de Dos Bocas, la empresa ICA FLUOR, emitió un comunicado en el que asegura que se han cumplido todos los compromisos pactados entre la empresa y el sindicato.

Además en el comunicado, ICA FLUOR, asegura que la manifestación es una provocación por parte de personas no identificadas como trabajadores o con relación con el sindicato, no obstante, la empresa asegura reconocer el trabajo y valor de sus colaboradores.

“Así como las correspondientes prestaciones de ley para todos los trabajadores, en cumplimiento con lo acordado con la representación sindical”, externó en un boletín de prensa, donde no se detalla en qué consisten.

Esta mañana, se registró un enfrentamiento en las inmediaciones de la Refinería, en donde elementos antimotines que resguardan la infraestructura se enfrentaron con trabajadores de ICA.

La empresa aseguró que elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina resguardan las instalaciones federales para proteger a los trabajadores “ante las protestas y provocaciones” que se han registrado, las cuales han sido organizadas por algunas personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa.

La funcionaria dijo que no hay personas que hayan sido heridas de gravedad y aseguró que al menos tres personas han sido detenidas después de que ICA presentara la denuncia correspondiente.

Mencionó que las personas fueron grabadas en video con lesiones y que portaban uniformes similares a los de la empresa no han sido identificadas. Agregó que la Policía Estatal ayudó a contener la entrada de las aproximadamente 300 personas que intentaron entrar por la fuerza al lugar.

"No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante"