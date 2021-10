Ministro Javier Laynez rechaza acusaciones en su contra

El ministro Javier Laynez Potisek rechazó conducir un vehículo en estado de ebriedad y aseguró que su detención se realizó fuera del protocolo de alcoholímetro. Fue detenido el sábado pasado en Torreón, Coahuila en un automóvil que conducía.

Este martes, el integrante del máximo tribunal difundió un comunicado en el que señaló que nunca tuvo la posibilidad de probar que no manejaba ebrio.

Aseguró que fue hasta el domingo cuando se enteró de que, para justificar su detención, el policía municipal indicó que se cometió la infracción de tránsito de cambio de carril, lo que nunca ocurrió.

“Nunca acepté ni aceptaré que iba en estado de ebriedad. Simplemente nunca tuve oportunidad de probarlo.

“La detención que realizó el agente de la Policía Municipal de Torreón estuvo fuera de cualquier retén o protocolo de alcoholímetro. Hasta el día siguiente, me enteré de que, para justificar la detención, el agente anotó la infracción de tránsito denominada: “cambio intempestivo de carril”, lo cual jamás tuvo lugar”, aseguró.

Multa de 6 mil 500 pesos

Dijo que sus familiares tuvieron que pagar 6 mil 500 pesos y no les entregaron recibo de pago.

Laynez Potisek criticó que los operativos para que no se conduzca en estado etílico deben realizarse con base en estándares anticorrupción y que respeten los derechos humanos de los ciudadanos.

También destacó que se dieron a conocer sus datos personales, ya que en el documento aparece su domicilio, sin embargo, no presentará denuncia.

“Quiero dejar claro, que estoy totalmente de acuerdo con la lucha y los operativos anti-alcohol. Nadie tiene derecho a manejar en estado de ebriedad y esta conducta debe ser sancionada con severidad. Sin embargo, estos operativos deben de sujetarse a estrictos estándares que eviten la corrupción y respeten los derechos humanos de la ciudadanía.

“Por último, a pesar de que en las publicaciones realizadas se dan a conocer todos mis datos personales en flagrante violación a la protección que la ley otorga a los mismos, he decido no presentar ninguna denuncia. No tengo absolutamente nada que ocultar ni de que avergonzarme”, señaló.

dhfm