PRI no votará por la reforma eléctrica sin la opinión de expertos, asegura Carolina Viggiano

Carolina Viggiano, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que la reforma eléctrica no puede aprobarse sin que se cuente con un parlamento abierto para que se expliquen todas las consecuencias que puede tener aprobar esta medida propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

explicó que el fin del partido es obtener energías más limpias y competitivas en el país, lo cual contrasta, dijo, con la forma en al que ha operado la Comisión Federal de Electricidad, a la cual acusó de tener tarifas cada vez más subsidiadas y menos apegadas a las necesidades del mercado.

Explicó que el Partido Revolucionario Institucional no ha fijado una postura con relación a la coyuntura, debido a que se están analizando todos los factores relacionados con la modificación a la ley.

"Que se vayan a robar a otra parte", dice AMLO a opositores de la reforma eléctrica

"Queremos que nos respondan muchas cosas y queremos también discutir sobre las energías renovables", dijo.

En entrevista con Adela Micha, la política prometió que el partido tomará una decisión que le convenga a los mexicanos, por lo que pidió paciencia. Indicó que hay muchas cosas que se necesitan dar a conocer a la sociedad como qué ocurrirá con el litio, cómo se pretende hacer funcionar la reforma, entre otros elementos.

"Yo tengo muchos cuestionamientos como muchos compañeros a la reforma", dijo.

Sobre la postura de que el PRI votará en bloque que realizó Alejandro Moreno, líder del partido, la legisladora dijo que coincide con esa visión, aunque antes dijo necesario que todo el grupo político se ponga de acuerdo.

"Vamos a salir junto porque respondemos a la misma doctrina, a la misma ideología"

El PRI no votará por la iniciativa sin consultar a expertos

Cuauhtémoc Ochoa asegura que Reforma Eléctrica garantizará abasto eficiente y confiable de electricidad

Seguirán unidos con la oposición

Sobre la alianza entre el Revolucionario Institucional y Acción Nacional indicó que no está en riesgo, ya que aunque voten de forma contraria en cuanto a la modificación a la ley eléctrica los dos tienen el compromiso de apelar a la opción de nuevas formas de obtener estos recursos.

Prometió que ambos partidos respetarán a los mexicanos, a sus estatutos y al compromiso que tienen de forma interna. Aseguró que hay muchos actores políticos que buscan acabar con la coalición.

"A veces es perverso que a veces anuncien esa alianza con Morena", dijo.

Viggiano aseguró que ha leído la propuesta de modificación y que esta no responde a los intereses que tiene la población y además no concuerda con las necesidades del país, como ejemplo de esto dijo que la CFE no cumplió con las metas de generación de energía.

"Esta reforma al interior de la bancada nos tiene preocupados", dijo.

Reforma eléctrica ocasionaría que países afectados apliquen aranceles a productos para castigar a México, señala experto