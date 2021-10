Gobernación brindará seguridad al hijo de Lilly Téllez tras amenazas de muerte

Hace casi una semana, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, le solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador seguridad tras recibir amenazas directas en contra de su hijo a través de las redes sociales.

Este tema fue tocado por el mandatario a través de su conferencia de prensa conocida como "La Mañanera", donde hizo un llamado a sus simpatizantes a evitar las agresiones contras las personas que critican su administración:

"Aprovecho para decirle a los que simpatizan con nosotros que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta la palabra respeto", mencionó el tabasqueño.

Sin embargo, esto no quedó solo en palabras y ahora la Secretaría de Gobernación (Segob) atendió la solicitud de la legisladora y periodista; publicó una carta donde se le pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, atender el requerimiento.

"El secretario de Gobernación, Adan Augusto López, instruyó al subsecretario Alejandro Encinas a realizar las medidas conducentes que permitan atender el requerimiento de la senadora Lilly Téllez para garantizar la seguridad e integridad de su hijo menor de edad", escribió la dependencia a través de su cuenta de Twitter.

En la misiva se puede leer que a través del oficio se "solicita se otorguen medidas de prevención y protección a su hijo menor de edad para garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad ante las amenazas proferidas en su contra".

Lilly Téllez denuncia amenazas en contra de su hijo

El pasado 5 de octubre, la legisladora blanquiazul hizo públicas las denuncias que recibió en contra de su hijo Leonardo a través de las redes sociales. El argumento fue que usó a López Obrador para alcanzar un curul en la Cámara Alta y ahora es una acérrima opositora de su administración.

“Eres una poquita cosa, mira que treparte en AMLO para obtener una curul (sic) y luego descaradamente insultar al señor presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, eso ni los animales, tal vez a Leonardo se lo recordemos", se lee en el mensaje que recibió Téllez.

