IEPCJ alista elecciones extraordinarias en San Pedro Tlaquepaque y Jilotlán de los Dolores

En 60 días deberán reponerse la elecciones en San Pedro Tlaquepaque y Jilotlán de los Dolores, dos municipios jaliscienses en donde el Congreso deberá emitir la convocatoria para este fin y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) dice estar listo para que en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), lleven a cabo estas elecciones.

La consejera presidenta del IEPCJ, Brenda Serafín dijo que se deberá presentar un presupuesto para ambas elecciones y es viable que pueda hacerse a través de urnas electrónicas a fin de reducir costos y agilizar los resultados.

"El Congreso emite la convocatoria y señala la fecha en la que se debe celebrar la elección y con esa fecha cierta de la elección, nosotros calendarizamos hacia atrás, la fecha de las precampañas, campañas, registro y todo lo que ustedes ya conocen dentro del proceso electoral entonces una vez que ya tengamos eso en conjunto, como les digo, con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral vamos a calendarizar y por supuesto, como lo hacemos aprobar ese calendario que ustedes conocerán también previo a las actividades a desarrollar", explicó.

Dijo que los tiempos deberán ajustarse y es la primera vez que se llevará a cabo una elección extraordinaria y en zona metropolitana de Guadalajara, lo cual implica una logística compleja y no se designarán, al menos por el momento, recursos extraordinarios por lo que deberán ajustarse con el presupuesto que ya se le asignó a este organismo.

El IEPCJ tiene más de 900 urnas electrónicas por lo que esperan que con ellas se puedan cubrir ambos comicios, en la elección de junio se instalaron 759, por lo que sí se prevé que se pueda usar en la elección extraordinaria. Sin embargo, en caso de que se determine que se impriman boletas en papel, se deberá dar prioridad en licitación de proveedores para mandarlas hacer cuanto antes y que alcancen a estar listas de acuerdo con el calendario que se determine.

A más tardar, en semana y media deberán tener mayor claridad para poder realizar la programación y planeación de ambas elecciones, aunque en Jilotlán de los Dolores las autoridades deberán garantizar la seguridad en el municipio, por lo que tampoco se prevé que puedan llevarse a cabo de manera conjunta y lo inmediato sería reponer el proceso electoral en San Pedro Tlaquepaque.

Los lineamientos de paridad deberán respetarse por parte de los partidos políticos una vez que se requiera presentar candidaturas

Rinde protesta consejera presidenta del IEPCJ

Esta mañana Brenda Serafín rindió protesta como consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), luego de que concluyó el periodo de Guillermo Alcaraz Cross.

Con este nombramiento temporal, Brenda Serafín se convierte en la primera presidenta del organismo, ante la falta de definición de la elección de quién será responsable de la presidencia del Instituto Electoral por parte de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, se decidió por unanimidad que fuera ella quien dirija el IEPCJ durante octubre o en su defecto hasta que el proceso de designación del nuevo titular se concluya.

Excandidato de Morena se dice listo para participar en el proceso

Comprometido, contento y con los pies en la tierra, es como dijo estar Alberto Maldonado, excandidato de Morena a San Pedro Tlaquepaque, con la determinación de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de anular la elección y pedir que se reponga el proceso en 60 días.

"Estamos listos, estamos preparados, estamos emocionados, vamos a redoblar el esfuerzo en cuanto al tema jurídico, vamos a tener más abogados, más atención en cuidar las casillas, vamos a poner más atención en la defensa jurídica del voto", explicó.

Maldonado acusó a los legisladores locales de "mapachismo", por haber nombrado al esposo de la alcaldesa interina como presidente del Concejo Municipal a Rafael García, porque dijo, él y su padre fueron quienes empañaron las elecciones pasadas del 6 de junio.

"En Tlaquepaque luchamos muchos años por liberarnos de un cacicazgo y hoy pretende establecerse otro cacicazgo y hoy no lo vamos a permitir, Tlaquepaque quiere libertad, progreso , que no haya más homicidios, más fosas clandestinas, más muertes de mujeres, que no haya calles intransitables llenas de baches, queremos tener aguas para nuestras casas, que no haya inundaciones por causa de la corrupción de dar permisos de construcción y de rellenas espacios que eran vasos reguladores, necesita un cambio verdadero", señaló.

En rueda de prensa en el Jardín Hidalgo y acompañado de morenistas, se dijo católico y orgulloso de serlo, además de estar a favor de la vida, y que aunque el mensaje que detonó la anulación de esta elección se deriva del video que grabó el 31 de mayo el Cardenal Emérito Juan Sandoval, en donde dijeron los magistrados del TEPJF que si incidió en el sentido del voto.

"Lo primero que voy a hacer, como ya lo estoy haciendo es sentarnos con mi partido para tratar, en primer término de que me permitan volver a abanderar las causas en Tlaquepaque, que de manera natural se entiende que así es, pero habrá que cumplir con ese requisito, seguramente será el Comité Ejecutivo Nacional el que decida si me dan la oportunidad de volver a contender; posteriormente me sentaré con toda la gran familia morenista de Tlaquepaque para tratar de que redoblen el esfuerzo y nos queda claro que salieron a votar en las pasadas elecciones, pero mucha gente por temor, por amenazas, por una serie de cochinadas que hicieron desde el gobierno corrupto de Tlaquepaque, limitaron esa movilización de la gente", detalló.

También se reunirá con las demás fuerzas políticas para ver la posibilidad de contender en coalición y señaló que por lo pronto ya está en pláticas con el Partido del Trabajo y del Verde Ecologista y llamó a las demás expresiones a sumarse a su proyecto en esta elección extraordinaria.

La diferencia de votos del pasado proceso electoral fue de 2 mil 529 entre el primero y segundo lugar, es decir entre Movimiento Ciudadano y Morena.

Se espera que sea a finales de noviembre o primera semana de diciembre cuando se reponga este proceso electoral en San Pedro Tlaquepaque.