Acceso general a las vacunas es necesario para enfrentar a la Covid-19, asegura Marcelo Ebrard

A pesar de la resolución 74/274 para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas e insumos médicos para hacer frente al Covid-19, esta situación no se está dando, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su participación en la mesa “Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: desafíos para el mantenimiento de la paz y la seguridad en contextos frágiles”, el canciller mexicano afirmó que se necesita una respuesta global para contener la emergencia mundial por coronavirus.

“La pandemia exige una respuesta mundial basada en la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral para garantizar acceso universal a los medicamentos, las vacunas y el equipo médico para hacer frente al COVID- 19 y así reducir los efectos negativos y evitar los rebrotes. El acceso general a las vacunas que no se está dando todavía, es una condición sine qua non (sin la cual no) para lograr superar la pandemia”, indicó.