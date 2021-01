Así limpiaron el Bar en donde asesinaron a Aristóteles Sandoval: VIDEO

En redes sociales circulan videos que muestran cómo se limpió el Bar Distrito 5, luego de que ocurriera el asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Las imágenes donde se observa la forma en que se alteró la escena del crimen también fueron presentadas por Octavio Solís, titular de la Fiscalía General del estado.

Dos son las grabaciones recopiladas por las autoridades para investigar el caso, que se dio durante la madrugada del viernes 18 de diciembre.

La @FiscaliaJal informa sobre el asesinato de #AristotelesSandoval



* Dictan prisión preventiva por encubrimiento contra Maria N y Cassandra N, mesera y rp del bar.



* 4 ordenes de aprehensión más



* muestra video donde el personal limpiaba las evidencias. pic.twitter.com/7rdZzu1aHd — Victor Hugo Magaña (@semaforoenambar) January 4, 2021

El primer video fue captado a la 01:39 horas de la mañana, mientras el segundo se tomó aproximadamente a las 01:46 horas.

Hay tres personas detenidas

Un video muestra a parte del personal del Bar Distrito 5 durante las primeras labores de limpieza, tras el ataque efectuado contra el exgobernador Aristóteles Sandoval.

Meseros participaron en la alteración de la escena del crimen con escobas y recogedores, incluso se aprecia algo que parece ser un enorme charco de sangre.

Debido a esta alteración de la escena del crimen ya se detuvo a tres personas: un hombre y dos mujeres, quienes ya fueron vinculadas a proceso.

En la carpeta de investigación también están los nombres de las personas que se reunieron con el ex gobernador Sandoval en el Bar Distrito 5, aunque no se revelaron sus identidades para no entorpecer las investigaciones.