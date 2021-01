Somos favoritos y vamos a construir una nueva mayoría en la Cámara de Diputados: Moreno Cárdenas

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas fijó postura sobre el avance de la coalición “VA por México” integrada por el PAN, PRI y PRD. En entrevista realizada en su llegada a Campeche dijo que la gente se encuentra desilusionada del gobierno emanado de Morena y que han cerrado un buen acuerdo a nivel nacional para recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2021.

La coalición es resultado de un trabajo de muchos y un compromiso de todos y a nivel nacional hemos cerrado un buen acuerdo, será un acuerdo para construir una nueva mayoría en la Cámara de diputados y vamos a ganar la elección, aseguró el dirigente tricolor.

En el caso de Campeche fue enfático en señalar que las dirigencias del Partido de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del PRI ya trabajan en la plataforma política, de la cual dijo será de beneficio para los campechanos. De igual forma Moreno Cárdenas criticó las promesas que hasta el momento no se han cumplido por parte del Gobierno Federal para su estado natal.

Ha quedado claro que este Gobierno Federal no da resultados, hubo mucha propuesta para el Estado. Estamos esperando que Pemex llegue a Campeche, que se instale la refinería que se propuso y los empleos… y bueno no se ha generado condiciones de mejoría para Campeche, creo que hoy los ciudadanos están desencantados de los malos resultados, de que no hay crecimiento y no hay desarrollo. Esta coalición lo que pretende es dar alternativas y una plataforma solida para general oportunidades, dijo.

Para finalizar Alejandro Moreno descartó que las nuevas disposiciones de paridad de género representen una dificultad para la coalición de la que forma parte el PRI y dijo que cumplirán sin ninguna dificultad con las siete candidaturas a la gubernatura que serán encabezadas por mujeres.

Por: Guillermo Officer