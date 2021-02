Mario Delgado: Con Marina del Pilar, Morena ganará la gubernatura de Baja California

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezará al partido como candidata a gobernadora de Baja California, "para llevar la transformación a la entidad".

Delgado explicó que Morena ha buscado dar mayores espacios a la mujeres, por lo que resaltó que el partido tendrá siete mujeres candidatas a las gubernaturas, con lo que se respetará lo establecido en la ley.

Detalló que Ávila Olmeda fue registrada ante Instituto Estatal Electoral de Baja California como candidata, el dirigente nacional morenista dijo: "Morena es un partido donde la gente decide y nos da mucho gusto informar que el pueblo la eligió mediante las encuestas, porque es un referente de la Cuarta Transformación y un ejemplo de que se puede tener un gobierno austero, con inversión y finanzas públicas sanas, pero sobre todo que esté comprometido con la gente".

Recalcó que Morena es un partido abierto en el que todos los militantes y simpatizantes tienen derecho a participar, siempre y cuando tengan sus derechos políticos vigentes y se comprometan a respetar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.