Raúl Morón deja la alcaldía de Morelia para contender por la gubernatura de Michoacán

Por votación unánime, el cabildo de Morelia aprobó, en sesión extraordinaria, la separación del cargo de manera indefinida del presidente municipal, Raúl Morón Orozco, mientras que el secretario del ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, quedó como encargado de despacho hasta que la Comisión de Gobernabilidad designe un nuevo perfil.

El precandidato a la gubernatura de Michoacán por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguró que debido a sus aspiraciones políticas, y el cargo que sustenta como coordinador estatal en Defensa de la Cuarta Transformación, le es imposible continuar al frente del ayuntamiento de Morelia.

En su discurso de separación al cargo, el edil informó acerca de las acciones más sobresalientes dentro de su gobierno municipal, entre las que destacó los ahorros en materia de infraestructura, pues afirmó que gracias a la contención del gasto público se pudieron realizar decenas de obras públicas no templadas.

Recordó logros importantes como el programa de iluminación municipal, los premios por aprovechamiento del presupuesto público, así como las gestiones realizadas a nivel nacional para la dispersión de recurso al municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Antes de culminar su discurso de despedida, agradeció a quienes le brindaron su confianza y su voto para presidir el ayuntamiento de Morelia desde el 1 de septiembre de 2018 y aseguró que en su camino a convertirse gobernador de Michoacán tomará en cuenta todas las lecciones aprendidas en la administración municipal.

"Me siento muy orgulloso de que hayamos iluminado Morelia, mejorado la movilidad en el municipio, hayamos mejorado las condiciones de vida de pueblos y comunidades, así como de haber aliviado la situación de bienestar de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos que más lo necesitaban, creo sinceramente que he cumplido con el deber para el que fui electo y que no he fallado a la confianza que me otorgara el muy querido y siempre recordado pueblo de Morelia", finalizó.