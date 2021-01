Ya estamos en semáforo rojo; advierte gobernador de Nayarit e inicia restricción de actividades

Este viernes en Nayarit se cerrarán al 100 por ciento comercios y establecimientos con actividades no prioritarias, particularmente en Tepic y San Blas, para bajar el número de contagios de COVID-19, que en lo que va del mes ha dejado 1 mil 750 contagios nuevos y 200 defunciones, por lo que el gobernador, Antonio Echevarría García, advirtió que la entidad volverá al semáforo epidemiológico color rojo.

“Estamos en semáforo rojo, o nos aplicamos a salvarles la vida a nuestros padres, abuelos, hermanos, hijos y amigos, o estaremos condenados a prescindir de la presencia de algunos de los que más queremos, o ellos a prescindir de nosotros. Así de grave es la situación, así de firme debe ser la acción”, advirtió.

El estado registró nuevamente un histórico, ya que en las últimas 24 horas se confirmaron 92 nuevos casos y 10 defunciones; con lo que el acumulado cuenta nueve mil 639 casos confirmados en los últimos 10 meses, de los cuales 1 mil 354 concluyeron con la defunción de personas.

"Por esta razón, me permito respaldar las decisiones que la comisión institucional ha anunciado para enfrentar esta grave fase de la contingencia y son los siguientes: A partir de este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de enero, se ordena un cierre total de actividades comerciales y empresariales no esenciales en Tepic y en la zona costa de San Blas. Esta medida se aplicará únicamente 3 días en la primera ocasión, y en lo posterior, tendrá validez los días sábados y domingos hasta nuevo aviso", dijo el mandatario.

El transporte público y los tianguis comerciales solo funcionarán al 50% de su capacidad, y habrá sanciones administrativas para las personas que no cumplan con el uso obligatorio de cubrebocas, gel desinfectante y otras medidas

Asumirán costo político

Echevarría García dijo que asumirá el costo político de estas determinaciones.

"Hoy más que nunca, debemos cuidarnos, no bajar la guardia; está en nuestras manos detener los efectos devastadores de esta pandemia. Hagámoslo juntos, hagámoslo por los nuestros; estoy consciente de los costos de la decisión de volver a cerrar las actividades no esenciales, es momento de parar la pandemia en la entidad porque la situación es grave, pero puede empeorar, no busco votos ni simpatías, busco salvar vidas y en eso me voy a empeñar hasta el último minuto", destacó.

Asimismo respaldó la determinación de las autoridades electorales quienes han llamado a frenar las actividades proselitistas de precandidatas y precandidatos en Nayarit rumbo al 6 de junio de 2021.



Estas medidas, no fueron bien recibidas por restauranteros, comerciantes y otros prestadores de servicios de Tepic y San Blas, quienes se han manifestado con el cierre de calles y mensajes en redes sociales pidiendo flexibilizar horarios de trabajo y que tomen en cuenta sus propuestas en la mesas interinstitucional de combate al COVID-19.

