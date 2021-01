Laura León podría ser Diputada Federal; ¿qué famosos quieren un cargo para las elecciones del 6 de junio?

El 6 de junio se celebrará una de las elecciones más grandes en la historia de México. Con más de 3 mil puestos de elección popular en juego, muchos nombres buscan sumarse a las boletas para los diferentes cargos que se elegirán.

Y ahora ha salido un nombre que no estaba en el entorno político, sino en el artístico. Hablamos de Laura León, 'La Tesorito', que podría ser candidata al cargo de diputada en representación de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

Aunque no se ha hecho oficial, es muy seguro que Movimiento Naranja logre que Laura León sea la representante de su candidatura para las elecciones del 6 de junio. Así, una diputación federal podría caer en manos de la famosa cantante, pero sin experiencia en la política hasta el momento.

Laura León podría ser candidata a Diputada Federal el 6 de junio

Otros famosos que estarán en las elecciones

Pero Laura León no es la única que busca un cargo de elección popular en las votaciones del 6 de junio. Por ejemplo, la actriz Gabriela Goldsmith se registró como precandidata a la Diputación Federal del Distrito 24 de Naucalpan.

También, Carlos Villagrán “Quico” está inscrito en las precandidaturas para gobernador del Estado Querétaro y la presidencia municipal de la Ciudad de Querétaro. Otra que llamó la atención al anunciar su candidatura fue Paquita la del Barrio, que quiere ser diputada local de Misantla, Veracruz.

En el deporte también hay casos que han sido muy sonados. Por ejemplo, José Luis Sánchez Solá, ex técnico de Puebla es precandidato a diputado local en Puebla y Adolfo Bautista, ex jugador de las Chivas quiere ser diputado federal. Además, el ex portero Adolfo Ríos intentará por segunda ocasión, ser el presidente municipal de Querétaro.

En la extensa lista también podemos encontrar a Patricio Zambrano y Alfredo Adame que tienen sus aspiraciones puestas en los comicios del 6 de junio.