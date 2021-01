VIDEO VIRAL: #LadyPepitas se niega a ponerse el cubrebocas hasta terminar de comer en combi

Los contagios por Covid-19 en el Estado de México han ido en aumento. Hasta el momento se han registrado 184 mil casos, con un saldo de 23 mil 350 muertes.

Por eso, además del semáforo rojo, los ciudadanos han presionado para seguir las medidas contra el Covid-19. Pero, a pesar de todo, aún hay personas que se niegan a seguir las indicaciones básicas.

Se trata de Lady Pepitas, una señora en el transporte público que se niega a usar el cubrebocas, porque no le ve una razón de hacerlo y porque al momento en el que se grabó el video, estaba comiendo pepitas.

La conocen como #LadyPepitas, en el Estado de México una mujer fue increpada en una combi por los pasajeros.



Ellos le pedían que se pusiera el #cubrebocas, ella no quiso porque venía comiendo pepitas



PM pic.twitter.com/r5OQGaw7qb — 88.9 Noticias (@889Noticias) January 27, 2021

"Cuando me termine mis pepitas me lo pongo"

En el video se puede ver que una de las usuarias le pide el cubrebocas. Por lo que la mujer le dice que no hay distancia entre la personas y que el lugar está ventilado.

Las personas en la combi intentan explicarle que es un riesgo no usarlo y que ella también podría contagiarse. Pero la mujer en cuestión los acusa de ignorantes y les dice que no hay riesgo porque el lugar está ventilado. Además, les dice que si no les gusta se pueden ir en otra unidad.

Noticias Relacionadas VIDEO VIRAL: Joven esconde anillo de matrimonio en hamburguesa y reacción de su novia fue DECEPCIONANTE

Por último, cuando parece que va a ceder, reconoce que no es la única razón que la orilla a no usar cubrebocas. "Cuando yo termine mis pepitas me pongo el cubrebocas", dijo la mujer, ante el asombro de todos los presentes.

Incluso, la mujer que estaba a su lado decide bajarse y buscar un lugar en la parte delantera de la combi.