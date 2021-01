“El Bronco” da NEGATIVO a prueba de covid-19 tras convivencia con AMLO

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó que salió negativa la prueba de COVID-19 que se realizó ayer, luego de la convivencia que mantuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la visita de éste al estado.

“El Bronco” también agradeció a todas las personas que mostraron preocupación por su estado de salud; y agregó que seguirá cuidándose y a todos los que lo rodean.

Les comunico que, luego de haber asistido a eventos con el Presidente el pasado fin de semana, ayer me realicé una prueba Covid19 y el resultado ha sido negativo. Agradezco sus mensajes de preocupación y me comprometo a seguir cuidando mi salud y la de quienes me rodean.