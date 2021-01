COVID-19: Más de 20 mil casos registra Jalisco en lo que va de enero, harán más pruebas para cortar contagios

Amplia Jalisco la toma de muestras para exámenes PCR y de antígenos a cinco regiones, para detectar oportunamente casos positivos, aislar a los pacientes y cortar cadena de contagios, mediante pruebas de antígenos. Tan sólo en los últimos dos días, la entidad ha confirmado más de 4,600 casos positivos de COVID-19. Mientras en lo que va de enero suman más de 20 mil nuevos enfermos.

Por su parte, Bárbara Casillas, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social de Jalisco, exhortó a la población a no bajar la guardia porque el COVID-19 cada vez ronda más cerca a las familias.

“Estamos en una situación crítica. Es la primera vez, es nuestra primer gran ola eso no implica que no podamos esforzarnos autoridades y la UdeG ayudando a controlar esta epidemia de una mejor manera. Todos los jaliscienses extremando las medidas. No nos tomemos el uso de cubrebocas como un juego”.