SRE libera expediente de Salvador Cienfuegos

La tarde de este viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público el expediente que integró el gobierno de Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Es un expediente de 751 hojas con comunicaciones interceptadas de Blackberry, registro de decomisos de droga y declaraciones de testigos cooperantes sobre las que se sustentaron las cuatro acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

“Las pruebas recabadas en los Estados Unidos consisten principalmente en unas comunicaciones interceptadas, en decomisos físicos de droga y en testigos cooperantes, quienes dieron detalles sobre las actividades ilícitas de la organización de tráfico de drogas de Patrón Sánchez”, señala la carta de Timothy J. Shea, director interino de la DEA, dirigida a Marcelo Ebrard.

“Mencho ese sí que se preocupe porque le voy a arreglar todo el punto en el que está moviéndose (...) diga le que le eche la mano con eso porque la persona la ocupo para el operativo que boy a a hacer y los 4 que me diga el cuando yo lo los entre tengo (sic)”, Uno de los mensajes en el documento del contacto “Zepeda”.

“Dígale que ya estoy moviendo todo lo que es todo Sinaloa se queda con el que me tenga mucha confianza es la que voy a pedir por favor que me confié mire eso no es problema ya sabe usted”, se lee en otro mensaje.

Puedes consultar el documento en este link.

Foto: Especial

Foto: Especial

Por: Paris Alejandro Salazar