Exonera fiscalía a Cienfuegos

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no acusar al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos tras concluir que el ex funcionario no tiene vínculos con la delincuencia organizada.

De acuerdo con la Fiscalía, tras una investigación que duró sólo dos meses, el general nunca se reunió con integrantes del Cártel H-2, no sostuvo comunicación con ellos ni los protegió.

“Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso”, señaló la FGR.

Además, la Fiscalía aseguró que se analizó la situación patrimonial de Cienfuegos y sus obligaciones fiscales y no encontró datos de ingresos ilegales o incremento de su patrimonio fuera de lo normal, según sus percepciones como servidor público.

“Por los motivos anteriores, y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente, la Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ha determinado el no ejercicio de la acción penal, en favor del general Salvador Cienfuegos Zepeda”, señaló la FGR.

En un comunicado, insistió en que, desde 2013, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) inició una investigación contra Cienfuegos por delitos contra la salud, sin el conocimiento ni la colaboración de las autoridades mexicanas.

“Esa investigación la continuó ese organismo que combate a las drogas en el gobierno norteamericano, durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso”, indicó.

Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles por su presunta relación con la delincuencia organizada y por lavado de dinero.

Posteriormente, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó a la jueza que conoció del caso en ese país, que desestimara los cargos en contra del ex funcionario.

Durante el tiempo que estuvo detenido en territorio estadounidense, la Fiscalía solicitó y recibió pruebas de las autoridades estadounidenses sobre el caso, además de obtener sus propias evidencias. Entre las pruebas revisadas por la FGR están las supuestas comunicaciones entre el general e integrantes del Cártel H-2.

Cienfuegos fue trasladado a México el 18 de noviembre de 2020 y entregado al Ministerio Público Federal.

Por Diana Martínez