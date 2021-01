AMLO, gobernadores y cualquier servidor público no podrán hablar de elecciones

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, los mandatarios estatales y cualquier servidor público no podrán hablar sobre elecciones, incluso, en ejercicios periodísticos como una conferencias.

Así lo ordenó el Consejo General del INE en la sesión que concluyó hace unos minutos.

Esta es una medida cautelar y, como tal, estará vigente hasta que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valide la legalidad de la prohibición.

Originalmente, el Consejo General del INE votaría un acuerdo en el que se proponía ordenar solo al presidente no pronunciarse sobre el tema, en respuesta a una queja presentada por el PRD.

Según este partido, el mandatario violó la normatividad electoral al criticar la alianza Va X por México (PRI, PAN y PRD) en su conferencia mañanera.

Sin embargo, la consejera Carla Humphrey propuso ampliar la restricción a cualquier servidor público, pues la Constitución obliga a todos no solo a López Obrador.

Su propuesta fue avalada por nueve votos. La sesión de Consejo General en que se discutió este punto estuvo marcada por la confrontación entre dos bandos: uno integrado, principalmente, por los consejeros Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, así como los representantes del PAN y del PRD; el otro, por los representantes de Morena y PT.

Origen de los hechos

El pleito inició cuando Gutiérrez Luna pidió que Murayama y Córdova no participaran en la discusión del tema, por haberse pronunciado al respecto (en medios de comunicación), antes de su votación.

"Es un linchamiento ordenado desde Palacio Nacional", lanzó Guadalupe Almaguer, consejera del poder Legislativo ante el INE por el PRD.

La propuesta fue rechazada por los consejeros, pero antes, Murayama la llamó "ridícula" y Córdova, basada en una "falacia".

Aunque votaron en contra de esta recusación, hubo quienes reconocieron que el acuerdo se litigó en medios y se centró solo en la figura presidencial.

"Hago un llamado a no polarizar los debates ni en el Consejo General ni en los medios, porque me parece que esa no es nuestra función", exhortó la consejera Carla Humphrey.

"Hay que sacar el foco de confrontación con el presidente", puntualizó Uuc-kib Espadas.

El acuerdo aprobado por el INE puede ser impugnado ante la Sala Superior del TEPJF.

Por: Nayeli Cortés