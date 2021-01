Servidores de la nación y El Mijis, en la lista de aspirantes a diputados morenistas plurinominales

Servidores de la nación, beneficiarios de programas sociales y regidores aspiran a ser candidatos a diputados federales plurinominales, a través de la tómbola de Morena.

A estos se suman personajes como Pedro Carrizales, diputado por el Congreso de San Luis Potosí, quien ahora quiere brincar a una curul federal.

"Banda, me registré para ser Diputado Federal. No, no es el hueso!; me conocen, saben que temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles", indicó a través de su cuenta de Twitter.

Por Estatutos este procedimiento solo aplica para militantes del partido quienes, desde el 12 y hasta el 16 de enero, pueden acudir al Deportivo Reynosa de Azcapotzalco a entregar documentos como su credencial de militante, carta compromiso, constancia de residencia, acta de nacimiento e identificación oficial. La carta de antecedentes penales es opcional.

Los aspirantes se trasladan en grupo a la CDMX para registrarse. Al llegar, por solo 50 pesos, el partido les ofrece una fotografía con el logo de Morena que les imprime en minutos.

"En 2016 me integré a las brigadas para repartir el periódico Regeneración, luego participé en la campaña del presidente y ahora soy servidor de la nación", narra Francisco Flores, un adulto mayor proveniente de Ébano, San Luis Potosí.

María Mireles es fundadora de Morena y regidora en el municipio de Torreón piden que "morenos queden como candidatos, no externos como la canija de Lilly Téllez".

Viridiana González comenzó como becaria y llegó a ser servidora de la nación. Tiene 24 años, dos de ellos militando en Morena.

"Llegamos en grupo, pero cada quien pagó su pasaje", aclara.

Martha Rubio, beneficiaria de Sembrando Vida afirma que el PRI la invitó a incorporarse a sus filas, pero nunca le llamó la atención: "Hay que apoyar a Morena. Ahorita mucha gente está en nuestra contra".

La tómbola para seleccionar a los candidatos plurinominales de Morena se realizará a principios de marzo.

"El hecho de que alguien se registre no quiere decir que será diputado. No queremos perfiles que no representen lo mejor o pudieran tener mala fama, antecedentes u otros intereses por encima de la 4T", precisa Mario Delgado, presidente de Morena.

Por: Nayeli Cortés