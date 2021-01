Muere pareja de médicos en Puebla, tras complicaciones por Covid-19

El médico Joaquín Alejandro González Arroyo, director del Hospital General de Tepeaca y su esposa, la ginecóloga Janet Ballinas Hernández fallecieron a causa de Covid-19, con horas de diferencia. El médico permaneció hospitalizado varios días, mientras que la ginecóloga tuvo que ser intubada.

El fallecimiento de González Arroyo se dio tras estar hospitalizado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

La Secretaría de Salud estatal, lamentó el fallecimiento del médico, así como las muertes de los médicos Natanael Ruiz Torres, Prisciliano Lezama García, Gerardo Palacios Jiménez y José Salvador Vargas López.

Joaquín González y Janet Ballinas fallecieron en Puebla por Covid-19

Murieron con horas de diferencia

Joaquín González Arroyo y su esposa, Janet Ballinas murieron con pocas horas de diferencia, por complicaciones derivadas del contagio de Covid-19.

Janet Ballinas permaneció 4 días internada en el ISSSTE de Puebla y murió la madrugada del miércoles 13 de enero. En redes sociales publicó un mensaje en el que decía: “Éste es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás”, en referencia a su diagnóstico y el de sus padres, que están en estado crítico. Su esposo murió unas horas antes.

Noticias Relacionadas Suman 500 camas más para pacientes Covid en CDMX

Janet Ballinas y su esposo murieron por contagio de Covid-19

Estado de Puebla ante Covid-19

De acuerdo con las autoridades de Puebla, en el estado hay un total de 229 casos activos de Covid-19. Además, el estado tiene un total de 53 mil 109 contagios acumulados y 6 mil 482 muertes.

Lo más preocupante es que fallecieron 35 personas en las 72 horas recientes. La vacunación en Puebla inició a la par con el resto del país, gracias a la llegada de más insumos de Pfizer y BioNTech, con los que se busca cubrir a todo el personal médico para dar paso a la inyección de adultos mayores.