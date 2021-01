Mueren de COVID-19, trece personas en un asilo de Zapopan, Jalisco

Murieron por coronavirus dos mujeres, nueve varones y una religiosa que les atendía en el Asilo San José, ubicado en la avenida Zoquipan en el municipio de Zapopan. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) abrió de oficio una queja de investigación y giró a las autoridades locales medidas cautelares para fortalecer revisiones.

Jazmin de la Torre Méndez, visitadora adjunta de la Primera Visitaduría y coordinadora del área de salud de la CEDHJ, en entrevista con El Heraldo de México, informó que se solicitó al DIF Jalisco que se refozaran las revisiones.

Durante una revisión, hace algunos meses, personal de la CEDHJ vistió el asilo San José y se percató que no contaban con un área de aislamiento para pacientes que presentaran síntomas de Covid-19. Posteriormente, se cumplió con este requisito, por lo que ahora se desconoce cómo se infectaron los adultos mayores. Se mantiene abierta una queja.

Ante los 13 decesos registrados en un asilo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en las casas hogar privadas se ha reforzado la prevención, algunas han optado por suspender el cuidado temporal, los adultos mayores se quedan todo el tiempo o se van a casa de sus familiares, no pueden salir y entrar cada día o semanalmente, para evitar contagios y muertes,.

“La Secretaría de Salud ha estado constantemente preguntándonos cómo vamos evolucionando y nuestro médico está haciendo por semana los informes de que no hay casos de COVID. El abuelito no puede entrar y salir, no hay servicio de guardería y algunos han preferido dejarlos aquí. Sí hemos tenido decesos”, comentó en entrevista, Diana Salazar, directora de una institución privada en el cuidado del adulto mayor.