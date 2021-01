Juez aplaza audiencia de Rosario Robles sin fecha definida

La audiencia de Rosario Robles en la que se tenía previsto presentar pruebas sobre la acusación que enfrenta la exsecretaria de Desarrollo Social por ejercicio indebido del servicio público, nuevamente se aplazó.

Fuentes cercanas a la ex funcionaria señalaron que la diligencia judicial que estaba programada para el próximo viernes no se realizará y el juez del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, Ganther Villar Ceballos, aún no establece una nueva fecha.

El Consejo de la Judicatura Federal informó el pasado 8 de enero que en los estados con semáforo rojo por la pandemia por COVID-19 como la Ciudad de México, no corren plazos.

En la audiencia intermedia, la Fiscalía General de la República y la defensa de la imputada deben ofrecer las pruebas para que el juez determine cuáles se desahogarán en el juicio.

Además, continúan las pláticas entre la Fiscalía y los abogados de Robles para que ésta obtenga un criterio de oportunidad, por lo que la ex funcionaria no ha rendido su declaración para obtener este beneficio.

La Fiscalía aún tiene pendiente cumplimentarle a Robles una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.



Por: Diana Martínez