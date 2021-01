¡De las telenovelas a la política! Gabriela Goldsmith se registra como precandidata a diputada federal

La actriz Gabriela Goldsmith se registró como precandidata a diputada federal por el partido Morena, informó a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que el tema político no es tan ajeno a la vida de la famosa, pues desde hace dos años trabaja como enlace de prevención del delito en la Dirección de Seguridad Ciudadana, Prevención del Delito y Tránsito en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En un video que compartió a través de su cuenta de Twitter, Goldsmith agradeció al partido político por haber depositado su confianza en ella.

“Buenas noches, quiero compartirles que hoy he tomado una gran decisión en mi vida. Como muchos de ustedes sabrán, desde hace dos años estoy integrada en la administración del ayuntamiento de Naucalpan. Gracias a mis amigos de Morena que han depositado su confianza en mí y que hoy me han permitido que me inscriba y me registre como precandidata aspirante a la candidatura por…”, expuso la actriz.

¿Quién es Gabriela Goldsmith?

Nació en la Ciudad de México y es hija única; sus padres se llaman Carmen Guasch y Gabriel Goldschmied. Su mamá, es Cubana y fue actriz; su papá es Mexicano y fue campeón nacional de Judo. Sus ancestros son inmigrantes de origen Cubano-Catalán y Húngaro-Alemán.

Formación académica

Actuación y Conducción | Centro de Educación Artística de Televisa CEA - Televisa San Angel

Licenciatura en Cirujano Dentista | ENEPI - UNAM

Maestría en Responsabilidad Social | Universidad Anáhuac del Norte

Doctorado en Innovación y Responsabilidad Social | Universidad Anáhuac del Norte

IDIOMAS | Español 100% - Inglés 100% - Italiano 50%

Fue actriz de telenovelas, películas y obras teatrales por más de 35 años, y por más de 30 se ha dedicado al trabajo social. En 2018 fue aspirante a candidata a diputada federal por el Distrito 24 de Naucalpan por la coalición entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y del desaparecido Nueva Alianza (Panal).