Filtraciones de sobornos podrían afectar procedimiento si proviene de la autoridad: Juan Velásquez

Gran revuelo han causado las filtraciones de las acusaciones realizadas por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha señalado a exsecretarios de administraciones pasadas como Luis Videgaray o al excandidato presidencial el panista Ricardo Anaya.

En entrevista con Alejandro Cacho para El Heraldo TV, el abogado penalista, Juan Velásquez, señaló que a pesar de las filtraciones, estas no afectarán al proceso siempre y cuando no fueran realizadas por alguna autoridad.

Noticias Relacionadas Francisco García Cabeza de Vaca podría proceder contra Lozoya

En ese sentido señaló que apenas apenas se está investigando quién la realizó, sin embargo, lamentó que se haga esta especie de circo mediático pues ello sí viola la presunción de inocencia de los señalados por Lozoya.

Recibir dinero no constituye un delito

Asimismo el abogado aclaró que el solo hecho de que una persona sea captada en video recibiendo dinero no constituye un delito, sin embargo, lo es cuando dichos recursos no se pueden acreditar o no se declaran e incluso si fue un funcionario y por eso hizo algo indebido inherente a sus funciones, sí es un delito,

Juan Velásquez, comentó que al igual que lo dijo como en el episodio del “señor de las ligas”, las personas que se muestran en el video probablemente terminen absueltas como sucedió en aquella ocasión.

Fiscalía debe armar rompecabezas

Con los elementos presentados ahora la fiscalía deberá aprovechar la cooperación de Lozoya y aportar los elementos que acrediten los delitos de los acusados por el exfuncionario.

En ese sentido el abogado penalista se dijo confiado de la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR), así como del fiscal Alejandro Gertz Manero, a quien dijo conocer desde hace años y está seguro de que no es un hombre de “politiquería” y tranzas, “es implacable en la aplicación de la ley”.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

ssb

¿Te gustó este contenido?