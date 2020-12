Zapopan arranca operativo invernal contra pirotecnia y fogatas

En medio de la pandemia mundial de COVID-19 se prevé que se incrementarán las reuniones familiares tanto en Navidad como en Año Nuevo, y por ello se reforzará el operativo para evitar la venta de pirotecnia. El año pasado durante el mes de diciembre y la primera semana de enero, se decomisó media tonelada de productos elaborados con pólvora, tan solo en el municipio de Zapopan.

El director de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Sergio Ramírez López apuntó que estos festejos decembrinos van a ser diferentes por el riesgo de contagio de coronavirus.

“Replanteamos nuestra estrategia para minimizar y robustecer la respuesta ante el frío, desalentar el uso de pirotecnia y alejar estos productos de nuestros niños y cuidar el aire. No hay que esperar a que las estadísticas repunten para decir que es un problema grave, dada su naturaleza y capacidad de causar daño. No podemos cruzar los brazos, hay que cuidar la vida de las personas, su patrimonio y el medio ambiente. Evita que la pirotecnia llegue a tus hijos, con su seguridad no se juega”.