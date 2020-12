Quintana Roo avanza en rendición de cuentas y combate contra la corrupción

Carlos Joaquín, Gobierno de Quintana Roo, participó en la Glosa Ciudadana, uno de los ejercicios más importantes de transparencia y rendición de cuentas del país, conformado por la sociedad civil y la administración pública.



La Biblioteca Nacional la Crónica, en Cancún, fue sede del encuentro ciudadano, en el cual el gobernador Carlos Joaquín e integrantes de su gabinete dialogaron con miembros de la sociedad civil, que forman parte del Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas, y revisaron los compromisos surgidos en la Segunda Glosa del 16 de diciembre de 2019.



Alicia Mateos, del Observatorio de Compromisos y Políticas Públicas, indicó que éste es un ejercicio único a nivel nacional en rendición de cuentas, cuyo objetivo principal es ciudadanizar los procesos, transformándolos en ejercicios incluyentes que fomenten la participación social, con los que se busquen la efectividad democrática para fomentar la corresponsabilidad, a partir de cimentar nuevas relaciones de co-creación entre sociedad y gobierno.



Al referirse a la transparencia financiera de la entidad, el gobernador Carlos Joaquín habló sobre el desafío que su administración enfrenta tras la pandemia de la covid-19.



Carlos Joaquín explicó que los recursos federales para Quintana Roo “van a la baja” y la mayor parte de ellos, por no decir todos, son operados desde el punto federal y no pasan por el Gobierno del Estado. Los recursos que llegan se encuentran ya comprometidos con políticas y programas establecidos, por lo que los recursos posibles de operar son eminentemente propios.



El gobernador de Quintana Roo dijo que, en los temas particulares de la salud y de la educación, aunque se trata de rubros federales, los montos para su atención han sido extraordinarios a causa de la contingencia sanitaria que no estaba presupuestada.



“Quintana Roo ha perdido más de tres mil millones de pesos. Entonces, si nos damos cuenta, los presupuestos van a la baja. El del año de 2021 es un presupuesto de 34 mil millones de pesos y, por primera vez, no tenemos incremento en los presupuestos. La gran mayoría de esos recursos tienen etiquetas, ya tienen programas establecidos”, comentó el titular del Ejecutivo.



El titular de la Contraloría del Estado Rafael Antonio del Pozo Dergal mencionó que pertenecer a la Alianza para el Gobierno Abierto es un logro de todos, y con ello se reafirma el compromiso del gobernador Carlos Joaquín de hacer de Quintana Roo un Estado transparente, donde no queden espacios para la corrupción.



Recordó que este año es particularmente importante, ya que Quintana Roo se integró a la Alianza Internacional de Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés).



Cynthia Dehesa, directora general de Ciudadanos por la Transparencia, puntualizó la relevancia de este ejercicio, enmarcado en una semana de anticorrupción casi mundial, donde –dijo- la participación ciudadana es el elemento clave para generar un contrapeso que permita siempre estar teniendo como brújula el tema del bien común.



Manuel Polo Sánchez, de Bios Política, reconoció que el gobierno de Carlos Joaquín ha permitido que la sociedad civil pueda influir en las decisiones de gobierno y es evidente el cambio de un gobierno opresor, como el anterior, a un gobierno de apertura.



En este año, el formato de la Tercera Glosa Ciudadana se llevó a cabo bajos los protocolos de higiene y sana distancia, con un grupo máximo de 20 personas. Su transmisión en vivo se hizo a través de las redes sociales de la Coordinación General de Comunicación y del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.



Durante el ejercicio de transparencia, participaron las titulares Yohanet Torres, de la Secretaría de Finanzas y Planeación; Rocío Moreno Mendoza, encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, y Marisol Vanegas Pérez, de Secretaría de Turismo.



También participaron Sergio González Rubiera, de AMAV; Pricila Sosa, rectora de la Universidad del Caribe; Marcela Torres Álvarez, directora de la Casa de la Cultura de Cancún; Karla Patricia Rivero González, comisionada ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo; Janet Aguirre, del Comité de Protección Civil; Fernando Martí, cronista de Cancún; Anita Gallagher, del Colectivo por el Impacto Social; Sergio León Cervantes, de COPARMEX Quintana Roo, y los miembros de la asociación civil Ciudadanos por la Transparencia Yadde Cupul, Alejandro Riquelme y Juan Ignacio Athié Lambarri.