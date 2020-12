Presentarán denuncia de hechos por falso documento de PC Tamaulipas ante la FGR

El coordinador de Protección Civil en Tamaulipas, Pedro Granados, confirmó que se presentó un informe ante la Secretaría General de Gobierno del Estado para que se presente una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado, por el uso de un documento falso por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante una rueda de prensa tras el apagón nacional del pasado lunes 28 de diciembre.

El funcionario explicó, sin señalar culpables, que se utilizó un documento que presenta diversas inconsistencias como los números de folios, el formato con los logotipos, además de la firma apócrifa del funcionario Emmanuel González Márquez.

"Como Protección Civil ya hicimos un parte para que la Secretaría General de Gobierno proceda con lo conducente en materia legal, porque son documentos oficiales utilizados en un tema crítico, delicado y de corte nacional, pues no podemos quedarnos omisos. Poner sobre la mesa que eso no existe (el documento)", recalcó a El Heraldo de México.

"Tengo entendido que se estará presentando una denuncia de hechos para que se investigue ante Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía de Justica aquí de Tamaulipas. Ahí pues bueno una cosa es quién lo falsifica, pero otra cosa es quién hace uso de eso, entonces ahí yo ya no soy experto en esa parte judicial pero allá las autoridades harán lo propio", añadió.

Añadió que en documento presentado por la CFE por el incendio que se registró entre los municipios de Padilla y Güemez, también menciona acciones y actividades que no se realizaron.

"Acciones o actividades que no sucedieron, yo no estoy diciendo que no haya sucedido un incendio, pero lo que ahí está plasmado en ese documento falso es lo único que estamos señalando y mostrando nuestra sorpresa", añadió Granados.

INCENDIO FUE REPORTADO VÍA WHATSAPP HASTA LAS 5 DE LA TARDE

El coordinador estatal, también aseguró que no existe ningún reporte ante el 911 del incendio por parte de trabajadores de la CFE, sin embargo confirmó que vía WhatsApp recibieron un audio sobre el caso pero hasta las cinco de la tarde, es decir horas después del mega apagón.

"No tenemos ningún registro ante el 911, no hubo ninguna llamada a Protección Civil de Güemez, no hubo ninguna llamada a Protección Civil de Padilla, a nosotros tampoco, pero si te menciono después un audio donde nos mencionan que había ese incendio, pero es un audio que nos llega a nosotros por WhatsApp al rededor de las 5 de la tarde, cuando si sucedió eso habría sido entre las 12 y 1 o 2 de la tarde, porque el apagón se da de 2 a 4 y a las 4 estaba restablecido al 100 por ciento a nivel nacional", puntualizó.

Ante estos datos, Pedro Granados, recalcó que en el informe también hay inconsistencias, por lo que ya serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de realizar las denuncias pertinentes contra quien haya realizado dicho documento y deslindar responsabilidades.

