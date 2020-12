Al menos 121 fiestas Navideñas fueron reportadas al 911 en la CDMX

A pesar de las advertencia dada por el gobierno capitalino así como el alto riesgo de contagio que existe en torno al Cogid-19 en estos momentos, durante la Nochebuena y la víspera de Navidad, fueron reportadas al menos 121 fiestas a través de llamadas de denuncia.

Dichos reportes captados por el número de emergencias 911, provinieron de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, todo a pesar de que desde el 19 de diciembre, la capital del país regresó al semáforo rojo epidemiológico.

Motivo por el que las autoridades capitalinas exhortaron a evitar reuniones en estos día con el fin de no generar más contagios.

¿Qué alcaldías reportaron más fiestas?

Según la información brindada por la línea de emergencia de la ciudad la demarcación de Álvaro Obregón encabezó la lista de las alcaldía con el mayor número de quejas, con 21.

A esta alcaldía le siguió Gustavo A. Madero, con 17; Iztapalapa, con 14; Tlalpan, con 12; Benito Juárez, con nueve.

La Magdalena Contreras, con ocho; Coyoacán y Venustiano Carranza, con siete cada una; Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, con seis cada una; Azcapotzalco, con cinco; Tláhuac y Xochimilco, con tres cada una; Milpa Alta, con dos, y Cuajimalpa solamente con una.

Cabe resaltar que Iztacalco fue la única alcaldía en la que no se reportaron fiestas al 911, sin embargo, esto no es indicativo de que en dicha demarcación no se realizarán fiestas durante la noche buena.

Las multas para todos los infractores serán interpuestas por la Procuraduría Social, y hay que recordar que estas pueden llegar a ser de hasta 17 mil pesos.