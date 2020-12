CDMX no volverá a repetir el programa que permitía a bares cambiar de giro

Tras la aplicación del semáforo rojo en la Ciudad de México, no se le permitirá a los bares y centros nocturnos cambiar de giro como restaurantes en lo que resta la medida aplicada para reducir la movilidad, informó Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico capitalino.

En entrevista con Manuel Zamacona, el funcionario local explicó que se les permitió a los bares operar como restaurantes, sin embargo, muchos de ellos no respetaron el esquema para operar bajo este nuevo giro.

Muchos pequeños y medianos negocios por un lado cerraron pero abrieron cambiando su modalidad de giro y de producción, se fueron de vender productos no esenciales se fueron al sector esencial. No está permitido abrir bares y antros, pero se les dio la oportunidad de poder operar como restaurantes, pero la verdad terminaron siendo bares y se canceló ese programa y eso ya no se va a repetir en lo que resta de la pandemia.