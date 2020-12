No se podrá impedir que las familias se reúnan para estas fiestas: Vidal Martínez

Luego de que esta mañana llegara el lote de vacunas contra el Covid-19 a México, el médico internista Fernando Vidal Martínez señaló que ya no hay cupo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorios (INER). Esto, comentó, contrasta con la forma en la que la pandemia ha afectado a la Ciudad de México, pues hay más de 117 mil muertes, una gran cantidad de contagios y el único cambio es la cantidad de médicos que van a ayudar.

Sobre la vacuna, el también cardiólogo del INER señaló que la cantidad de dosis que se requieren son miles de millones y sentenció que son pocas las que llegaron.

Sugerencia a las familias mexicanas

Vidal Martínez sugirió a las familias mexicanas evitar reuniones, pero mantener la distancia social y usar cubrebocas en caso de que eviten seguir las recomendaciones de las autoridades ante las fechas decembrinas.

Señaló además, que las videollamadas serán el punto importante que se debe tomar en cuenta, porque la complicación de la pandemia en este mes es más probable.

Dijo que existe un foco rojo en estos días, en donde se ve a la Ciudad de México que está en una situación de festejo por lo que si no se pudo impedir que gente no saliera a las calles, no se podrá impedir que la gente se reúna.

Escucha la entrevista completa aquí: