Maestros de la sección 49 del SNTE se manifiestan en Nayarit

Maestros y maestras de la sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Nayarit, mantienen bloqueada la avenida México, frente a Palacio de Gobierno, en el centro de esta ciudad, como protesta por la falta de pago de una quincena, aguinaldo y prestaciones.

La maestra Irma Alicia Peña Arcadia , jubilada, manifestante, declaró que estas acciones se deben a la falta de comunicación de la dirigencia estatal respecto a la falta de pago; y al incumplimiento por parte del estado para la liberación de los recursos.

"Estamos pidiendo que se nos pague lo que por derecho de ley nos corresponde; la dirigencia sindical no se ha acercado, no ha comunicado nada hasta ahorita el secretario general, no ha tenido una atención para decir nada a su gremio; nos adeudan una quincena, el aguinaldo y las prestaciones", explicó la maestra jubilada.

Montados bajo carpas y sillas, permanecen hasta esa noche frente a la sede del ejecutivo, representantes del magisterio que dependen del recurso estatal, y que pidieron de no recibir algún acuerdo, a partir de este martes tomarán otras medidas.

"Estamos aquí porque estamos viendo que no ha habido ningún acuerdo, ningún aviso y otras veces a estas fechas ya nos tenían siempre nuestros pagos, ahora no hemos recibido nada, estamos con la angustia; no nos ha recibido ni el secretario general del sindicato ni el secretario general del gobierno, y vamos a plantear qué más podemos hacer", afirmó la Peña Arcadia.

Finalmente hizo un llamado para que el titular de la sección 49, el profesor Ladislao Serrano atiende las necesidades de sus agremiados y se adhiera a las exigencias de pago para los trabajadores.

Hace unos momentos la diligencia sindical, afirmó a través de redes sociales, que lleva a cabo un encuentro con el secretario general de gobierno Antonio Serrano Guzmán para plantear las exigencias de esta sección 49.

"En una relación de respeto institucional se reunieron @NayaritGobierno y líder #Sección49 #SNTE 👉🏻Donde se EXIGIÓ EL Pago INMEDIATO de Prestaciones de fin de año que‼️POR LEY‼️ corresponde a Maestros Estatales @lopezobrador_ @SEGOB_mx @SEP_mx #LaMañanera @Hacienda_Mexico AMLO #SemaforoRojo @laoctava_tv @ignaciolang @CrecencianoE", advirtió la publicación.

Por: Karina Cancino