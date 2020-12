Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud, da positivo a Covid-19

Salomón Chertorivski, exsecretario de Salud en la administración de Felpe Calderón, informó que dio positivo a Covid-19, por lo que por el momento se encuentra aislado.

A través de su cuenta de Twitter, el exsecretario señaló que por el momento no presenta molestias; además, hizo un llamado a las personas con las que tuvo contacto en los últimos días para que se mantengan atentos de sus síntomas.

“Hace unas horas resulté positivo a COVID-19. Por el momento no presento molestias y me encuentro aislado. A pesar de la distancia y los cuidados que hemos seguido, suplico a todas las personas con las que he tenido contacto en últimos días que se mantengan atentas a sus síntomas”, escribió.

El manejo de la pandemia

Chertorivski se registró el pasado jueves como precandidato a una diputación federal por Movimiento Ciudadano entre las personas que lo acompañaron se encuentra su suplente Antonio Carbia.

El exsecretario ha externado su desacuerdo por la gestión que ha dado el gobierno de México a la pandemia por Covid-19.

Durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para el noticiero matutino de El Heraldo Radio, el exfuncionarios señaló que considera que nuestro país se ha mantenido en una constante situación de brotes del virus, pero que en ningún momento ha sido controlado.