Regreso a clases presenciales en Jalisco será el 25 de enero, pero opción virtual seguirá

En Jalisco han muerto más maestros que médicos, lo que significa que el magisterio a pesar de que no hay clases presenciales viven en alto riesgo, por lo que el Gobierno estatal ha decidido que ambos grupos tendrán prioridad para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, adelantó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En la segunda semana de enero se evaluará el comportamiento del virus en los 125 municipios de Jalisco para decidir si hay condiciones para el regreso paulatino a las aulas a partir del 25 de enero.

Sin embargo, los padres de familia que consideren que todavía hay riesgo de salud para sus hijos podrán decidir el formato para sus clases: presenciales o virtuales.

“Las clases presenciales son optatitvas para los padres de familia. Si un papá no se siente seguro de que su hijo regrese a clases, no está obligado, podrá tener una opción de educación a distancia para que pueda quedarse en casa. Es muy importante que entendamos que algunos padres consideran que no es el momento de que sus hijos regresen, tenemos que dejar esa alternativa abierta. No podemos obligar a nadie”.